Два крупных акционера Tesla сократили свои доли более чем на 20%

Два крупных акционера Tesla сократили свои доли в компании более чем на 20%, пишет газета "Ведомости".



Один из них продал около 3.7 млн акций, сохранив у себя 11.9 млн. Второй сократил свою долю на 3 млн акций до 11.2 млн.



Отмечается, что они приняли это решение ещё до того, как основатель и гендиректор компании Илон Маск объявил о планах вывести Tesla c биржи. Он сообщил об этом на прошлой неделе в Twitter. В сообщении И.Маска говорилось, что он предложит инвесторам по $420 за акцию, что было на 20% выше их цены на бирже на тот момент. Он заверил, что "финансирование обеспечено", а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров.



Заявлением И.Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом пытался манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.



Кроме того, после твитов И.Маска несколько акционеров Tesla подали на него в суд. По мнению истцов, в его твитах содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"