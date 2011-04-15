Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/08/2018
11:04

Два крупных акционера Tesla сократили свои доли более чем на 20%

Два крупных акционера Tesla сократили свои доли в компании более чем на 20%, пишет газета "Ведомости".

Один из них продал около 3.7 млн акций, сохранив у себя 11.9 млн. Второй сократил свою долю на 3 млн акций до 11.2 млн.

Отмечается, что они приняли это решение ещё до того, как основатель и гендиректор компании Илон Маск объявил о планах вывести Tesla c биржи. Он сообщил об этом на прошлой неделе в Twitter. В сообщении И.Маска говорилось, что он предложит инвесторам по $420 за акцию, что было на 20% выше их цены на бирже на тот момент. Он заверил, что "финансирование обеспечено", а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров.

Заявлением И.Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом пытался манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

Кроме того, после твитов И.Маска несколько акционеров Tesla подали на него в суд. По мнению истцов, в его твитах содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100