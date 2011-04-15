АО "Авиакомпания "Россия" изменяет расписание из-за проблем с самолётами. Об этом сообщил ряд СМИ.



Ассоциация туроператоров России сообщила о двух случаях технических накладок с Boeing-747 авиакомпании "Россия" - на рейсе Ларнака-Москва и на рейсе Москва-Барселона.



Во время выполнения рейса FV5712 из Ларнаки во "Внуково" произошло нарушение штатной работы одного из четырёх двигателей самолёта Boeing-747-400. В соответствии с рекомендациями наземных технических служб, экипажем было принято решение о выключении одного из двигателей самолёта, что является стандартной процедурой. Самолёт сел штатно в 13.01 MSK на трёх полностью работающих двигателях. Безопасности пассажиров рейса ничто не угрожало.



В свою очередь при выполнении рейса FV 5731 лайнер Boeing-747-400 по маршруту Москва-Барселона произошла задержка высадки пассажиров рейса по техническим причинам. В 08:21 MSK лайнер в штатном режиме приземлился в аэропорту. В 08:30 командир воздушного судна запросил у наземных служб тягач для буксировки лайнера на стоянку. Спустя только полчаса, в 09:00 лайнер безуспешно пытался отбуксировать тягач обслуживающей организации. В 09:20 был прислан другой тягач. В итоге транспортировка воздушного судна началась лишь в 9:54 MSK тягачом, предоставленным национальным перевозчиком. Специалисты технических служб авиакомпании выясняют причины произошедшего.



По этим причинам время вылета ряда рейсов перевозчика было изменено. По данным онлайн-табло перевозчика, это касается рейсов с датой 15 августа из Москвы в Бангкок, Сочи, из Екатеринбурга в Анталью и Сочи.



Часть рейсов запланирована на воздушных судах меньшей вместимости, часть - на рейсах "России", выполняемых по кодшерингу. Кроме того, организованный трансфер туристов из гостиниц будет осуществлен только к новому времени отправления воздушного судна, а тем пассажирам, которые все-таки прибудут в аэропорт, перевозчик представит горячее питание и напитки.



АО "Авиакомпания "Россия" (ИНН 7810814522) базируется в Санкт-Петербурге и и Москве, имеет филиалы в Ростове-на-Дону и Оренбурге. Выполняет около 40% всех авиаперевозок из аэропорта "Пулково". С 2011 года входит в группу компаний "Аэрофлот". В парке воздушных судов авиакомпании "Россия" - самолёты Ан-148, Airbus A319/320 и Boeing 767-300. Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).



Пассажиропоток авиакомпании "Россия" в первом полугодии 2018 года снизился на 3.8% до 4.751 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Пассажирооборот вырос на 2.2% до 12.318 млрд пассажирокилометров, показатель занятости кресел - на 3.8 процентного пункта до 83.5%. Объём перевозки грузов и почты упал на 3.2% до 13.958 тыс. т, грузооборот - на 1% до 63.132 млн тоннокилометров.



"AK&M" от 15.08.2018