КАМАЗ создаёт индонезийскую "дочку"

ПАО "КАМАЗ" инициировало создание дочернего предприятия со 100% иностранным капиталом в столице Индонезии Джакарте. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания, получившая название PT. Kamaz Trucks Indonesia, стала хабом для КАМАЗа в Индонезии и получила статус официального импортёра. PT. Kamaz Trucks Indonesia будет поставлять на индонезийский рынок популярные модели российского производителя.



После основания дочерней компании многие индонезийские предприятия заявили о желании стать камазовскими дистрибьюторами в Индонезии.



Согласно маркетинговой стратегии КАМАЗа индонезийский рынок является одним из ключевых. "Индонезия интересна российской компании из-за ёмкости местного рынка и динамики его развития, - отметил генеральный директор АО "Внешнеторговая компания "КАМАЗ" Рафаил Гафеев, цитируемый в сообщении. - И наша активность в этом регионе будет нарастать. В ближайшем будущем PT. Kamaz Trucks Indonesia в тандеме с дистрибьютором планируют создание аттестованных сервисных центров на островах Ява, Суматра и Калимантан".



В группу компаний ПАО "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КамАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "КамАЗ" за первое полугодие по РСБУ составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.



"AK&M" от 15.08.2018