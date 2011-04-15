Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за первое полугодие выросла на 24.4%

Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 24.4% до 38.3 млрд руб. с 30.8 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 11.3% до 460.7 млрд руб. с 413.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 23.5% до 59.4 млрд руб. с 48.1 млрд руб. Операционная прибыль составила 43.5 млрд руб. против 29.3 млрд руб. (+48.3%).



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.4168% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 93.62% до 7.941 млрд руб. с 4.101 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 6.05% до 19.945 млрд руб. с 18.806 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.351 млрд руб. против убытка в 316.716 млн руб. годом ранее, прибыль до налогообложения выросла в 4.59 раза до 8.814 млрд руб. с 1.918 млрд руб.



"AK&M" от 15.08.2018