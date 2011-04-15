АЛРОСА применила схему расчётов с зарубежными клиентами в рублях

ПАО АК "АЛРОСА" опробовало механизм расчётов с зарубежными клиентами в российской валюте. Об этом говорится в сообщении компании.



В порядке эксперимента соответствующие сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии. При необходимости компания готова применять схему расчётов в рублях и в дальнейшем.



Банковским сопровождением сделки в Китае занимался ВТБ. Китайская компания произвела оплату за товар, приобретённый на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10.8 карата), который АЛРОСА провела в июне этого года в Гонконге. По договорённости с победителем одного из лотов, контракт предусматривал расчёт за товар не в долларах, а в рублях. Оплата была произведена через филиал ВТБ в Шанхае.



Кроме того, долгосрочный покупатель АЛРОСА из Индии оплатил одну из плановых поставок алмазов по договору в российских рублях. В этом случае покупатель перевёл рублёвые средства со своего счёта в ещё одном российском банке.



По словам члена правления, директора ЕСО АЛРОСА Евгения Агуреева, организация оплаты через зарубежные филиалы российских банков позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчётов, поскольку отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в других банках.



"Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчёты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробировали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема, и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и мы будем применять его по мере необходимости", - сообщил Е.Агуреев.



Он также напомнил, что в своё время Набсовет АЛРОСА поручил менеджменту компании рассмотреть возможность реализации алмазного сырья за рубли.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



"AK&M" от 15.08.2018