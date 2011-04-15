Альфа-Банк роботизировал ряд операционных процессов

Альфа-Банк планирует экономить до 85 млн руб. в год, роботизировав ряд рутинных операционных процессов и исключив из них участие человека. Об этом говорится в сообщении банка.



Финансовый эффект достигается за счёт повышения производительности и снижения числа ошибок.



Множество внутренних процессов банка требует выполнения человеком рутинных действий. При этом современные технологии RPA (Robotic Process Automation) позволяют заменить оператора программными средствами роботизации, без какого-либо вмешательства в работу существующих IT-систем. Программные роботы в соответствии с заданным алгоритмом выполняют те же действия с различными системами банка, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. Консультантом по проекту выступила компания EY, оказав поддержку в выборе процессов для роботизации, настройке платформы RPA, обучении специалистов банка и построении внутреннего центра экспертизы RPA, подчёркивается в сообщении.



На данный момент в Альфа-Банке уже роботизировано семь операционных процессов. Программа роботизации операционного блока продлится до конца 2018 года, по её завершению более 30 процессов будут выполняться без участия человека.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" по итогам 2017 года (МСФО), куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $44.7 млрд, совокупный кредитный портфель - $28.6 млрд, совокупный капитал - $6.4 млрд. Чистая прибыль за 2017 год составила $798 млн.



"AK&M" от 15.08.2018