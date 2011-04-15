Добыча углеводородов Группой "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии выросла на 3.2%

Среднесуточная добыча углеводородов Группой "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2018 года без учёта проекта "Западная Курна-2" составила 2.287 млн барр. н. э. в сутки, что на 3.2% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Рост добычи связан с развитием газовых проектов. Во II квартале 2018 года добыча составила 2.289 млн барр. н. э. в сутки, что соответствует уровню I квартала 2018 года.



Добыча нефти в первом полугодии 2018 года без учёта проекта "Западная Курна-2" составила 42.1 млн т, в том числе во II квартале было добыто 21.1 млн т нефти, что в среднесуточном выражении соответствует уровню I квартала 2018 года. С января 2017 года объём и динамика суточной добычи нефти Группой "ЛУКОЙЛ" в основном определяются внешними ограничениями объёмов добычи российских компаний.



Продолжилась активная работа по развитию приоритетных проектов. В частности, в июне 2018 года была введена в эксплуатацию третья скважина на второй очереди освоения месторождения им. В.Филановского, что позволило выйти на устойчивую полку суточной добычи, эквивалентную 6 млн т нефти в год. В первом полугодии 2018 года добыча на месторождении выросла до 2.9 млн т, или на 43% по сравнению с первым полугодием 2017 года.



На второй очереди освоения месторождения им. Ю.Корчагина было начато бурение первой добывающей скважины, которое было завершено в июле 2018 года. Начальный дебит скважины составил 500 т нефти в сутки.



Разработка Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения позволила нарастить добычу высоковязкой нефти в первом полугодии 2018 года до 2 млн т, или на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Добыча нефти и газового конденсата на Пякяхинском месторождении в Западной Сибири выросла на 7% до 0.8 млн т.



Доля пяти вышеперечисленных проектов в суммарной добыче нефти Группой "ЛУКОЙЛ" без учета проекта Западная Курна-2 составила в первом полугодии 2018 года 14%, что на 3 процентных пункта превышает уровень первого полугодия 2017 года.



Добыча газа Группой "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2018 года составила 16.1 млрд куб. м, что на 20% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года. Во втором квартале 2018 года добыча газа составила 8.1 млрд куб. м, что в среднесуточном выражении соответствует уровню первого квартала 2018 года.



Основным фактором роста добычи газа стало успешное развитие проектов в Узбекистане. Благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа добыча по проектам Кандым и Гиссар выросла в первом полугодии 2018 года до 6.1 млрд куб. м, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.



В первом полугодии 2018 года объем переработки нефтяного сырья на НПЗ Группы "ЛУКОЙЛ" вырос на 0.8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 32.8 млн т. В том числе во II квартале 2018 года было переработано 16.7 млн т, что на 3.9% больше, чем в I квартале 2018 года. Объём переработки в России практически не изменился и составил 10.7 млн т. Объём переработки в Европе вырос по сравнению с I кварталом 2018 года на 11%, что связано с плановыми ремонтными работами на НПЗ в Болгарии и Италии в I квартале 2018 года.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за первое полугодие 2018 года упала на 25% до 86.536 млрд руб. со 115.607 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6.8% до 96.366 млрд руб. со 103.375 млрд руб., валовая прибыль - на 8.85% до 85.977 млрд руб. с 94.332 млрд руб. Прибыль от продаж составила 69.663 млрд руб. против 78.939 млрд руб.



"AK&M" от 15.08.2018