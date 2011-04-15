Два дня будет закрыт участок голубой ветки метро "Киевская" - "Кунцевская"

Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" Филевской линии метро временно закроют для пассажиров 18 и 19 августа. Участок возобновит работу 20 августа в 5:30 утра, сообщил Стройкомплекс.



Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и инфраструктуры путей.



В удлиненное 48-часовое технологическое окно планируется выполнить строительные работы в вестибюлях и на платформах станций, обновить путевую инфраструктуру, установить шумозащитные экраны и фундаменты под них.



Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно, пояснили в ГУП "Московский метрополитен".



На время закрытия наземного участка голубой ветки метро компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская". Они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".



Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минуты.



На временно закрытых станциях и станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать маршрут.



Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.



Филевская линия - одна из старейших в столичной подземке. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна планируются на выходные дни, чтобы снизить неудобства пассажиров.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 14 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью 424.7 километров (365.7 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 252 станциями (215 станций метро, 31 станция МЦК и шесть станций монорельса) пропускается более 11 тыс. поездов.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 15.08.2018