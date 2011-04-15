Москомстройинвест оштрафовал застройщиков более чем на 27 млн руб.

Застройщики столицы оштрафованы на сумму 27.3 млн руб. по итогам проверок, прошедших с начала этого года, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Вместе с тем, согласно выписке Федерального казначейства по состоянию на 1 августа, за административные правонарушения с учётом штрафов за несвоевременную уплату в бюджет города перечислено 35.4 млн руб.", - сказал К.Тимофеев.



Он отметил, что при уклонении застройщика от уплаты штрафа в срок, составляется протокол об административном правонарушении, материалы направляются в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания денежных средств.



Всего с января по июль составлено 204 таких протокола на сумму 38.1 млн руб.



С начала года Москомстройинвест провёл 122 проверки: 44 плановые, 76 внеплановые и две с прокуратурой и правоохранительными органами. Вынесено 413 постановлений об административных наказаниях в отношении 99 организаций-застройщиков и их должностных лиц.



"AK&M" от 15.08.2018