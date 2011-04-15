Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/08/2018
16:15

Москомстройинвест оштрафовал застройщиков более чем на 27 млн руб.

Застройщики столицы оштрафованы на сумму 27.3 млн руб. по итогам проверок, прошедших с начала этого года, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Вместе с тем, согласно выписке Федерального казначейства по состоянию на 1 августа, за административные правонарушения с учётом штрафов за несвоевременную уплату в бюджет города перечислено 35.4 млн руб.", - сказал К.Тимофеев.

Он отметил, что при уклонении застройщика от уплаты штрафа в срок, составляется протокол об административном правонарушении, материалы направляются в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания денежных средств.

Всего с января по июль составлено 204 таких протокола на сумму 38.1 млн руб.

С начала года Москомстройинвест провёл 122 проверки: 44 плановые, 76 внеплановые и две с прокуратурой и правоохранительными органами. Вынесено 413 постановлений об административных наказаниях в отношении 99 организаций-застройщиков и их должностных лиц.

"AK&M" от 15.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100