Три участка Северо-Восточной хорды запустят в течение месяца, М.Хуснуллин

Три участка Северо-Восточной хорды планируется открыть в течение месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В ближайшие недели будет запущен участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Кроме того, в начале осени планируется открыть движение по начальному и конечному участкам хорды - от Фестивальной до Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, запуск этих участков Северо-Восточной хорды серьёзно разгрузит МКАД и вылетные магистрали на севере и востоке Москвы.



Глава Стройкомплекса отметил, что в этом году планируется построить порядка 120 км дорог, при этом более 50 км уже введено в эксплуатацию.



Напомним, Северо-Восточная хорда длиной 35 км пройдёт от трассы Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД - на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.



Она соединит крупные автомобильные магистрали - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.



"AK&M" от 15.08.2018