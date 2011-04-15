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15/08/2018
15:13

Три участка Северо-Восточной хорды запустят в течение месяца, М.Хуснуллин

Три участка Северо-Восточной хорды планируется открыть в течение месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В ближайшие недели будет запущен участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. Кроме того, в начале осени планируется открыть движение по начальному и конечному участкам хорды - от Фестивальной до Дмитровского шоссе и от шоссе Энтузиастов до МКАД", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, запуск этих участков Северо-Восточной хорды серьёзно разгрузит МКАД и вылетные магистрали на севере и востоке Москвы.

Глава Стройкомплекса отметил, что в этом году планируется построить порядка 120 км дорог, при этом более 50 км уже введено в эксплуатацию.

Напомним, Северо-Восточная хорда длиной 35 км пройдёт от трассы Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД - на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.

Она соединит крупные автомобильные магистрали - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

"AK&M" от 15.08.2018
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