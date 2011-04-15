Morgan Stanley отказался от покупки последнего актива Stockmann в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов, работавших с этим объектом.



Фонд Morgan Stanley отказался от приобретения торгово-развлекательного комплекса "Невский центр" в центре Санкт-Петербурга.



Ещё один консультант знает, что формально переговоры продолжаются, но крайне маловероятно, чтобы эта сделка была закрыта.



Решение воздержаться от сделки принято в связи с новыми американскими санкциями против России. Morgan Stanley вышел из переговоров ещё месяц назад, то есть до того, как стало известно о новых санкциях.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"