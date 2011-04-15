Правительство подписало распоряжение о строительстве Северного широтного хода

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Обская - Салехард - Надым (Северный широтный ход, СШХ). Об этом говорится в сообщении РЖД.



Согласно распоряжению концессионером выступит ООО "СШХ", концедентом - Росжелдор. Концессионное соглашение будет подписано не позднее 8 сентября 2018 года.



В рамках концессии будет построено более 350 км железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок - 23.9 млн т (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).



СШХ будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. В мировой практике это наиболее прогрессивная форма реализации таких крупных капиталоемких проектов, позволяющая обеспечить финансирование и рационально распределить риски между участниками.



РЖД в рамках своей инвестиционной программы выполнят реконструкцию примыкающих участков Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги.



ПАО "Газпром" обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым - Пангоды (104 км).



Специальная проектная компания (ООО "СШХ") по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская - Салехард - Надым. Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок Салехард - Надым (353 км).



Администрация ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Кроме того, регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, и обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 15.08.2018