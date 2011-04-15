Абоненты Tele2 сообщают о сбоях в работе сети оператора

Абоненты Tele2 из ряда регионов сообщают о сбоях в работе сети оператора.



По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои, сбой произошёл около 12:14 MSK 15 августа.



В частности, проблемы со связью испытывают пользователи в Тульской, Московской областях, Москве.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40.3 млн пользователей. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистый убыток Tele2 за 2017 год снизился на 64.6% до 5.5 млрд руб. с 15.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка выросла на 16.2% до 123 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 83.9% до 30.5 млрд руб. с 16.6 млрд руб.



Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40.6 млн человек, увеличившись на 1.6 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10.9% и составил 252 руб. В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.



Показатель EBITDA Tele2 за I квартал 2018 года увеличился на 42.5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 9.4 млрд руб. против 6.6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 28.6%, увеличившись на 4.8 процентного пункта. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3.7. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14.5% и составил 264 руб. против 231 руб. В I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчётного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.



Чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2018 года составила 1 млрд руб. против убытка 3.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка увеличилась на 18.41% до 68 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 43.7% до 20.4 млрд руб. с 14.2 млрд руб.



"AK&M" от 15.08.2018