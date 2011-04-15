Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/08/2018
16:04

В Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

В Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard.
Как сообщило АО "Генбанк", 14 августа заканчивается процесс замены банковских карт платёжных систем Visa Int. и MasterCard эмитированных банком на карты платёжной системы "Мир".

В обращении к клиентам банк заявил, что "в связи с окончанием срока замены эмитированных АО "Генбанк" банковских карт международных платёжных систем Visa Int. и MasterCard, с 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, перестанут обслуживаться".

Банк обратил внимание, что карты нужно было заменить в офисе организации, где ранее выдавалась карта платёжной системы Visa Int. или MasterCard, до 14 августа.


"AK&M" от 15.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100