В Москве построят почти 70 объектов медицины и спорта до 2021 года

В Москве с 2018 по 2021 год планируется ввести 32 спортивных и 37 медицинских объектов, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Среди них физкультурно-оздоровительные комплексы массового посещения, где каждый житель может заниматься любимым видом спорта, и совмещенные объекты, где будут находиться и ледовая арена, и бассейн, и спортзал. Кроме того, появятся специализированные спортивные комплексы для подготовки спортсменов высших достижений", - рассказал А. Бочкарев".



Он отметил, что в столице возводится большое количество социальных объектов, необходимых для каждодневной жизни.



"В ближайшие три-четыре года появится 37 новых объектов здравоохранения, в их числе крупные поликлиники, больницы. На это выделяются необходимые средства", - пояснил А.Бочкарев.



В Департаменте строительства уточнили, что с 2018 по 2021 год планируется ввести 21 поликлинику, восемь больничных корпусов, пять подстанций скорой помощи и три инженерных объекта для медучреждений.



"Мэр Сергей Собянин ставит задачу всем подразделениям правительства Москвы, и в частности Стройкомплексу столицы, развивать усиленными темпами все сферы жизни в городе, и результаты этого мы видим", - заключил А.Бочкарев.



"AK&M" от 15.08.2018