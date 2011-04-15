Билеты на электрички теперь можно купить в мобильном приложении РЖД

В официальном мобильном приложении "РЖД Пассажирам" появилась функция покупки билетов на пригородные поезда нескольких перевозчиков. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Услуга доступна в новой версии мобильного приложения для пассажиров АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания", АО "Свердловская пригородная компания" и АО "Калининградская пригородная пассажирская компания".



В ближайшее время перечень перевозчиков планируется расширить за счет подключения продаж билетов на поезда АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", а впоследствии и других компаний.



Напомним, что согласно правилам перевозок пассажиров, купить билет на пригородный поезд можно за 10 суток до его отправления, возврату пригородные билеты не подлежат.



Также в обновленной версии приложения реализована возможность оформления проезда граждан в поездах дальнего следования по электронным талонам ФСС РФ, на экране маршрута поезда добавлена информация по фактическому движению, а также добавлен китайский язык.



Напомним, официальное мобильное приложение "РЖД Пассажирам" стало доступно в онлайн-магазинах приложений с 19 апреля 2017 года. Сегодня общее число установок приложения на всех мобильных платформах превышает 4 млн. Количество билетов, оформленных пользователями с его помощью за 7 месяцев 2018 года, составляет порядка 4.4 млн (11% от всех электронных продаж).



С помощью приложения "РЖД Пассажирам" можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.



Пользователям также доступно оформление электронного билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья (необходима предварительная регистрация в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД"). Среди других полезных опций: цены на ближайшие даты, навигация на вокзалах и часто задаваемые вопросы.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 15.08.2018