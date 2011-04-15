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15/08/2018
16:49

В.Володин предлагает поднять пенсии до 20-25 тыс. руб., ГД

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках рабочего совещания по подготовке парламентских общественных слушаний, намеченных на 21 августа, предложил поднять пенсии до 20-25 тыс. руб. Об этом говорится в материалах Госдумы.

"Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной Думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает", - заявил В.Володин парламентским журналистам по итогам рабочего совещания по подготовке слушаний.

"Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему - вот цель проведения парламентских общественных слушаний", - сказал он.

"У нас есть возможность до 24 сентября обсуждать и вносить поправки в правительственный законопроект", - добавил В.Володин.

"Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит", - считает он.

"Дыра в Пенсионном фонде будет увеличиваться. И если сейчас за счёт федерального бюджета в Пенсионный фонд перечисляется 3.336 трлн руб. (около 40% объёма Пенсионного фонда и 20% от расходов федерального бюджета), закрывая тем самым его дефицит, то уже в ближайшем будущем средств надо будет перечислять почти в 2 раза больше", - сообщил В.Володин.

"Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20-25 тыс. руб., а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер - образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", - отметил он.

"Именно поэтому мы обязаны изучить, обсудить с экспертами, регионами, гражданским обществом и выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, и выйти на решение. Каким оно будет, зависит от итогов парламентских слушаний", - заключил председатель ГД.

"AK&M" от 15.08.2018
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