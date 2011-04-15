Audi отзывает 40 автомобилей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 40 транспортных средств марки Audi A3. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2015 года.

Причиной отзыва транспортных средств марки Audi A3 с 7-ступенчатой коробкой передач является возможное появление контрольной индикации в комбинации приборов из-за высокого давления в гидросистеме. Повышенное давление может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать негерметичность в системе.



Уполномоченные представители изготовителя марки Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi A3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.



На транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Известия" подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. "Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого - не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак", - отметил глава Минпромторга России.





"AK&M" от 15.08.2018