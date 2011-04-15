ЦБ начал реорганизацию АКБ "Связь-Банк"

Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации сообщил о начале процедуры реорганизации Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (ПАО) в форме присоединения к нему Акционерного общества коммерческий банк "Глобэкс". Об этом говорится в сообщении Банка России.



Напомним, ранее акционеры банков одобрили реорганизацию.

На базе филиалов банка "Глобэкс" будут открыты Центральный, Невский, Сибирский, Донской и Поволжский филиалы Связь-Банка. В результате реорганизации Связь-Банк станет правопреемником банка "Глобэкс". Главным акционером объединённого банка останется Внешэкономбанк.



ПАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России N 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов.



АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.



Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



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