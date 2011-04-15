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15/08/2018
18:10

JPMorgan Chase & Co. сократил долю в капитале Московской Биржи до 4.92%

JPMorgan Chase & Co. сократил долю в капитале ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" до 4.92% с 5.04%. Об этом говорится в сообщении биржи.

Изменение произошло 8 августа.
"ММВБ-РТС" - крупнейшая в России по объему торгов и по количеству клиентов биржа, которая играет ключевую роль в развитии российского финансового сектора. Это место прозрачного рыночного ценообразования на российские активы, где осуществляется полный комплекс трейдинговых и пост-трейдинговых услуг. На ММВБ-РТС участникам доступна полная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов.


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