JPMorgan Chase & Co. сократил долю в капитале Московской Биржи до 4.92%

JPMorgan Chase & Co. сократил долю в капитале ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" до 4.92% с 5.04%. Об этом говорится в сообщении биржи.



Изменение произошло 8 августа.

"ММВБ-РТС" - крупнейшая в России по объему торгов и по количеству клиентов биржа, которая играет ключевую роль в развитии российского финансового сектора. Это место прозрачного рыночного ценообразования на российские активы, где осуществляется полный комплекс трейдинговых и пост-трейдинговых услуг. На ММВБ-РТС участникам доступна полная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"