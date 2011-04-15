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15/08/2018
18:02

ЦБ выявил в РТБК замену активов на низколиквидные бумаги

Временная администрация по управлению ООО КБ "РТБК", назначенная приказом Банка России от 20 апреля 2018 года N ОД-1035 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций руководством банка осуществлялись операции, направленные на замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба банку в размере более 2.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, в действиях руководства банка установлены признаки вывода активов на сумму более 1.7 млрд руб. посредством кредитования заёмщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение, а также заключения сделки по продаже недвижимого имущества контрагенту, имеющему сомнительную платёжеспособность, с отсрочкой платежа.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2.6 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами более 7 млрд руб.

Решением Арбитражного суда Москвы от 10 августа 2018 года банк признан банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.


"AK&M" от 15.08.2018
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