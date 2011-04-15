ЦБ выявил в ОФК Банке операции по выводу активов

Временная администрация по управлению ПАО "ОФК Банк", назначенная приказом Банка России от 16 апреля 2018 года N ОД-954 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, выявила операции по выводу активов банка посредством кредитования компаний, в том числе аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платёжеспособность, с причинением ущерба банку на сумму более 8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Кроме того, временная администрация выявила в действиях должностных лиц банка признаки деяний, направленных на вывод активов посредством предоставления банковских гарантий компаниям, в том числе руководителями которых являлись сотрудники банка, с причинением ущерба банку в размере не менее 3.3 млрд руб., а также путем заключения факторинговых договоров с компаниями, аффилированными с собственниками банка.



По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 11.3 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами более 28.7 млрд руб.



Решением Арбитражного суда Москвы от 6 августа 2018 года банк признан банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



"AK&M" от 15.08.2018