Добывающие соли предприятия могут получить право обратной закачки вод в пласты горных пород

Предприятия по добыче калийных и магниевых солей могут получить право обратной закачки вод в пласты горных пород. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.



Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в закон РФ "О недрах" и статью 2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" направлен на юридическую экспертизу в Минюст России.



Действующее законодательство о недрах предусматривает возможность закачки (размещения) образуемых при разработке месторождений вод в рамках лицензии на пользование недрами либо для размещения отходов производства и потребления, либо для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. При этом закачка таких вод недропользователями, осуществляющими разработку месторождений полезных ископаемых, в основном квалифицируется как размещение отходов.



Напомним, разведка, добыча и первичная переработка калийных природных и магниевых солей (сырья для производства минеральных удобрений) сопровождается образованием вод, которые подлежат дальнейшему удалению.



В мире практикуются следующие способы их удаления: выпаривание, размещение в резервуарах-накопителях и шламохранилищах, сброс в поверхностные водные объекты или же размещение в подземных коллекторах (поглощающих горизонтах).



Выпаривание сопровождается загрязнением атмосферного воздуха и образованием твердых отходов. Строительство дополнительных накопительных емкостей влечет за собой использование значительных по площади земельных участков. Сброс в поверхностные водные объекты оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду.



В мировой практике обратная закачка (размещение) рассолов и иных вод в подземные коллекторы рассматривается как один из наиболее перспективных и безопасных для окружающей среды способов удаления отходов, тем более что такие воды достаточно близки по составу природным минерализованным водам, что подтверждается результатами многочисленных лабораторных исследований.



Законопроектом вводится новый вид пользования недрами - размещение в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных природных и магниевых солей. В случае принятия законопроекта компании смогут получить право размещать воды на основании утвержденного технического проекта.



В таком случае размещаемые воды не будут квалифицироваться как отходы. Аналогичный механизм был введен в Закон "О недрах" в 2014 году для размещения попутных вод компаниями, осуществляющими добычу углеводородного сырья.



В целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду размещение вод в подземных коллекторах (поглощающих горизонтах) будет осуществляться только в случае выполнения ряда требований. В частности, необходимо получение положительного заключения государственной экспертизы о пригодности участка недр для размещения. Такое размещение не должно наносить вреда запасам подземных вод, поставленным на баланс для питьевого водоснабжения, лечебных или промышленных целей.



Кроме того, необходима утвержденная в установленном порядке проектная документация на размещение вод, получившая положительное заключение государственной экспертизы о соответствии требованиям охраны окружающей среды.



"AK&M" от 15.08.2018