Рентабельность ОСАГО составила 0.7%, РСА

При допустимом в соответствии с законом "Об ОСАГО" уровне рентабельности в 5% она составила всего 0.7% за период с 2003 по 2017 год, говорится в заявлении РСА, которое Союз направил в Госдуму в ответ на запрос комитета по финансовому рынку о финансовом результате страховых компаний по ОСАГО.



"Многие ошибочно полагают, что страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, зарабатывают огромные барыши. Связано это с тем, что мало кто знает структуру работы страховых организаций. Дело в том, что финансовые показатели страховой компании - это не только собранные премии и выплаченные деньги пострадавшим за тот или иной период. Есть еще и другие, не менее важные, аспекты формирования финансовой базы страховых компаний", - комментирует юрист Сергей Смирнов, цитируемый в сообщении.



Согласно представленным РСА данным, объем страховых премий за все 2003-2017 годы составил 1.7 трлн руб. По правилам, установленным регулятором - Банком России - для обеспечения текущих страховых возмещений по договорам ОСАГО предусмотрено, что из 100% страховой премии 20% закладывается на расходы на ведение дел (339.5 млрд руб.), а 3% составляют резервы компенсационных выплат, отчисляемые страховыми организациями в РСА (50.9 млрд руб.).



Выплаты за указанный период составили более 1 трлн руб. Из них 38.7 млрд руб. - это средства на возврат страховой премии, которую страхователь вправе получить в случае досрочного расторжения договора ОСАГО в течение всего срока действия договора и по его окончанию.



Также страховые обязаны формировать резервы на будущие выплаты по договорам прошлых периодов, которые сегодня составляют 180 млрд руб. "При сборах премии в 2017 году в размере 226 млрд рублей на наш взгляд этого достаточно для выполнения всех обязательств перед страхователями", - поясняет РСА.



Страховые организации обязаны выплачивать налог на прибыль: в период с 2004 по 2014 года ими было выплачено около 20.2 млрд руб. В 2015-2017 годах страховые компании прибыли по ОСАГО не получали.



Кроме того, по приблизительным оценкам РСА, недобросовестными страховщиками было выведено примерно 24.4 млрд руб. (то есть они получили премии по договорам, но не выполнили своих обязательств перед страхователями).



Союз отмечает, что, даже без учета показателей по отдельным регионам, несмотря на период, когда рентабельность по операциям автогражданки составляла 5% и даже выше, последние кризисные годы ОСАГО свели на нет положительные результаты прошлых лет и вогнали отрасль в финансовую яму. Именно из-за этого результат такого длительного (14 лет) периода работы рынка оценивается как нулевой. И именно поэтому страховщики так ратуют за либерализацию тарифов ОСАГО, которая позволит им компенсировать убытки, не повышая тарифы для всех пользователей. При чем речь не идет о сверхприбыли. За счет примерно 17% нарушителей и мошенников, которые начнут платить по своим счетам, рынок будет стабилизирован.



Для расчетов в части премий и выплат использованы данные ЦБ РФ (до 2013 года включительно) и данные АИС РСА (которые собирались с 2014 года). Информация о резервах страховых организаций составлена на основании формы РСА сбора данных, необходимых для оценки убыточности по ОСАГО.



"AK&M" от 16.08.2018