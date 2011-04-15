Рынок M&A впадает в стагнацию

Июнь 2018 года стал еще более провальным для M&A, чем май. В этом месяце отмечено всего 23 транзакции - вдвое меньше, чем в июне прошлого года (45 сделок). Их суммарная стоимость снизилась более чем в 11 раз до $966.2 млн с $11.118 млрд в том же месяце прошлого года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Отчасти такое резкое снижение объясняется тем, что в июне прошлого года на рынке произошло сразу несколько мегасделок: сработал эффект "длинной базы". При этом мегасделки, которые планировались на июнь 2018 года, или ждут одобрения регуляторов, или перенеслись на следующий месяц.



В частности, Сбербанк еще в мае был готов завершить масштабную сделку по продаже своего дочернего банка в Турции банку Emirates NBD за $3.1 млрд, однако до сих пор ожидает решения всех задействованных регуляторов. А анонсированная в июне сделка по продаже холдингом Veon доли в итальянском сотовом операторе Wind Tre совладельцу - гонконгской компании CK Hutchison за $2.867 млрд, - состоялась в начале июля.



Крупнейшей сделкой июня стала майская покупка финской Wartsila Oyj группы компаний "Транзас" за $245.7 млн.



Суммарная стоимость сделок в первом полугодии 2018 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $17.86 млрд против $21.08 млрд годом ранее. В рублевом выражении суммарная стоимость сделок снизилась еще существенней - на 26% до 1.04 трлн руб. с 1.23 трлн руб. в первом полугодии 2017 года. Это объясняется снижением курса рубля по сравнению с прошлым годом.



Средняя цена сделки в первом полугодии текущего года была на 24.5% ниже, чем в прошлом году, - $60.5 млн против $80.1 млн соответственно. Число сделок в годовом сравнении также снизилось на 37.5% до 153 транзакций по сравнению с 245 в январе-июне прошлого года. Стоит также добавить, что число предприятий, проданных в порядке процедуры банкротства в первом полугодии 2018 года, стало довольно значительным - 15 против 11 в аналогичном периоде прошлого года.



Таким образом, подтвердился предыдущий прогноз аналитиков AK&M, по которому снижение рынка M&A по итогам первого полугодия 2018 года должно было составить 10-15% по суммарной стоимости сделок и 35-40% по числу транзакций.



В данный момент рынок M&A стагнирует под влиянием неустойчивой ситуации на внешних рынках. Также негативно сказывается влияние антироссийских санкций, которое препятствует активности российских предприятий за рубежом. Санкции, которые США планируют ввести в августе 2018 года, уже привели к падению курса рубля до минимума с ноября 2016 года.



Если макроэкономическая ситуация останется неизменной в ближайшие месяцы, а курс рубля продолжит снижение, по итогам 2018 года аналитики ожидают сокращения объема рынка на 15-20% по отношению к предыдущему году до $40-43 млрд.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"