Дайджест газеты "Ведомости" от 16 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 августа 2018 года.





ЕДА ПОЙДЕТ В КИТАЙ ОНЛАЙН



Один из крупнейших китайских инвесторов вложился в российскую площадку по торговле сельхозпродукцией. До конца года она выйдет и на китайский рынок.



Fosun International в мае 2018 г. купила 20% российской агроплатформы Prod.Center. Fosun International - одна из крупнейших инвестиционных компаний Китая с выручкой $13 млрд. Ее конечного бенефициара (доля 71,8%) Гуо Гуанчана называют китайским Уорреном Баффеттом. Группа инвестирует в недвижимость, страхование, туризм, металлургию и др., ее акции торгуются на Гонконгской бирже, капитализация на закрытие торгов в среду 15 августа - $14,2 млрд. В 2017 г. "дочка" Fosun приобрела 90% акций московского бизнес-центра "Военторг" за $103,9 млн.



Prod.Center - торговая интернет-платформа, объединяющая 17 площадок (сайтов), где идут торги семью видами агропродукции.





ПОСЛЕ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА - НА ПОКЛОННУЮ ГОРУ



Основатель группы ПИК достроит за Аблязовым комплекс на Поклонной горе. Wainbridge Кирилла Писарева стала партнером "БТА банка".



Компания Wainbridge построит крупный многофункциональный гостиничный комплекс на Поклонной улице, рассказали "Ведомостям" источники.



Wainbridge была создана в конце 2000-х гг. одним из основателей группы ПИК - Кириллом Писаревым для инвестиций в премиальную недвижимость за рубежом. Проекты Wainbridge, как сказано на ее сайте, расположены в престижных районах Лондона, Нью-Йорка, Парижа, на Лазурном берегу Франции и островах Карибского моря.



В Москве Wainbridge будет строить многофункциональный жилой комплекс Aquatoria на Ленинградском шоссе, а также комплекс апартаментов "1+1" в Бумажном проезде.



Адрес нового проекта Wainbridge на Поклонной улице полностью совпадает с адресом недостроенного офисного комплекса "1812".





ХУДАЙНАТОВ ПРОСИТ ЕЩЕ УГЛЯ



Эдуард Худайнатов претендует на новосибирский уголь. Инвестиции в разработку месторождения могут составить до 30 млрд руб.



8 августа на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина поступило письмо от председателя совета директоров "Коулстара" Эдуарда Худайнатова с просьбой включить западную часть Колыванского месторождения углей (Новосибирская обл.) в перечень объектов, подлежащих разработке. "Ведомости" ознакомились с текстом письма.



Бывшему президенту "Роснефти", а ныне владельцу Независимой нефтегазовой компании Худайнатову принадлежит, по данным "СПАРК-Интерфакса", 75,1% компании. По 12,45% - у бывшего министра природных ресурсов Хакасии Бориса Варшавского и бывшего владельца "Руды Хакасии" Александра Бородаева. Единственный угольный актив, разрабатываемый сейчас "Коулстаром", - разрез Майрыхский в Хакасии.



Худайнатов объясняет в письме, почему "Коулстар" может стать претендентом на разработку нового месторождения в Новосибирской области.





СКАЗКЕ НЕ КОНЕЦ



Умер писатель Эдуард Успенский. Какая-то это нелепая фраза. Потому что настоящие сказочники не умирают.



Спросите у кого хотите - хоть у братьев Гримм, хоть у Льюиса Кэрролла, хоть у Астрид Линдгрен, хоть у Туве Янссон. Настоящие сказочники живут, пока по миру шагают их Красные Шапочки и Винни-Пухи, пока Оле-Лукойе раскрывает зонт, пока Муми-Тролль смотрит на море, пока Чебурашка ест апельсины, пока Питер Пэн спрашивает, верите ли вы в фей.



Придумавший Чебурашку Эдуард Николаевич Успенский 14 августа 2018 г. в возрасте 80 лет после тяжелой болезни продолжил существовать. Он остается одним из самых важных писателей Советского Союза и сегодняшней России, он остается человеком, умеющим блестяще придумывать сюжеты, он остается "отцом" персонажей, которые строили, строили и наконец построили наше сегодняшнее отношение к жизни. Он все еще улыбается и злится, глядя на то, как его герои шастают по странам, мультфильмам и рекламам.





ПОЧЕМУ FAKE NEWS ПРОИГРАЮТ



Фейковые новости - проблема на самом деле старая.

Современная политика все больше напоминает борьбу за правду. Президент США Дональд Трамп не упускает ни одной возможности обвинить СМИ в пропаганде fake news - фейковых новостей. Его критики отвечают, что он сам лжет. Газета The Washington Post недавно написала, что "президент Трамп сделал 4229 лживых и вводящих в заблуждение заявлений за 558 дней".



Истерию этим дебатам добавила роль Facebook и Google в распространении фейковых новостей. Беспокойство по поводу роли социальных сетей создает неверное впечатление, что борьба за правду в политике - исключительно современная проблема. Но на самом деле эта борьба велась много раз.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.08.2018