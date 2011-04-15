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16/08/2018
10:23

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 августа 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 августа 2018 года

РОДИТЕЛИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН
СПРОС НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ СМЕЩАЕТСЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Необходимость делать частые покупки и удобство доставки подстегнули продажи детских товаров в интернете. В первом полугодии 2018 года через онлайн-магазины было продано на 40% больше средств по уходу за ребенком и детского питания, чем годом ранее. Темпы роста продаж в классической рознице оказались ниже в пять раз.


ДОЛГИ ИДУТ К ДЕНЬГАМ
БАНКИ СКОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ НА ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЕМЩИКАХ

Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют рост среднего размера выдаваемых банками кредитов наличными. По итогам второго квартала этот показатель вплотную приблизился к 200 тыс. руб. Эксперты связывают рост среднего размера новых кредитов с тем, что банки переключили активность на наиболее обеспеченных граждан, доходы которых позволяют брать более крупные ссуды. Однако это, в свою очередь, ведет к концентрации кредитных рисков и росту доли заемщиков с двумя и более кредитами.


СЧЕТА ЗА СВЕТ ВЫСТАВИЛИ ДО 2035 ГОДА
МИНЭНЕРГО ОПРЕДЕЛИЛО ПЛАТУ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЭС

Как выяснил "Ъ", Минэнерго сформировало итоговые параметры программы модернизации старой генерации в РФ с общими инвестициями 1,45 трлн руб. в ценах 2020 года. Механизм допускает рост нагрузки на потребителей к 2035 году почти вдвое - до 2,13 трлн руб. в ценах 2021 года. Проект также разрешает не штрафовать инвесторов за опоздания со вводами, если они ставят пилотные газовые турбины отечественного производства большой мощности, и индексирует потолок CAPEX для проектов. Крупные потребители считают, что документ не учел минусы предыдущих инвестконтрактов, и хотят продлить сроки его рассмотрения.


"АКАДО" ПРИГЛАСИТ НА РАЗГОВОР
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА ВЫЙДЕТ НА РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ


Интернет-провайдер "Акадо", подконтрольный структурам Виктора Вексельберга, планирует выйти на рынок мобильной связи. Вслед за конкурентами "Акадо" запускает виртуального сотового оператора, который будет работать в сети Tele2. Новый проект компании - попытка сократить отток абонентов, продолжавшийся в последние годы, считают аналитики.


МИНПРОМТОРГУ СВЕРХДОХОДЫ НЕ НУЖНЫ
В МИНИСТЕРСТВЕ ИЗУЧАЮТ СОСТОЯНИЕ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

"Ъ" стала известна неофициальная позиция Минпромторга относительно идеи помощника президента Андрея Белоусова об изъятии "конъюнктурных" сверхприбылей металлургов и химиков. По данным "Ъ", в министерстве пришли к выводу, что такая мера может привести к снижению инвестпрограмм компаний-доноров, а также потере ими долей на мировых рынках. В долгосрочной перспективе это спровоцирует снижение налоговых поступлений и доли отраслей в ВВП. На эти же риски ранее указывали РСПП, "Русская сталь" и Союз золотопромышленников.


ДИСТРИБУТОРЫ ДЕЛЯТ ТАБЛЕТКИ
У КРУПНЫХ КОМПАНИЙ УПАЛИ ПРОДАЖИ

Ужесточение работы с аптечными сетями в первом полугодии 2018 года привело к падению продаж двух крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов - "Протек" и "Катрен". На фоне этого другие игроки рынка продемонстрировали существенный прирост. Так, "Гранд Капитал" увеличил продажи на 46%.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 16.08.2018
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