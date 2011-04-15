Повтор! В Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

В Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard.

Как сообщило АО "Генбанк", 14 августа заканчивается процесс замены банковских карт платёжных систем Visa Int. и MasterCard эмитированных банком на карты платёжной системы "Мир".



В обращении к клиентам банк заявил, что "в связи с окончанием срока замены эмитированных АО "Генбанк" банковских карт международных платёжных систем Visa Int. и MasterCard, с 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, перестанут обслуживаться".



Банк обратил внимание, что карты нужно было заменить в офисе организации, где ранее выдавалась карта платёжной системы Visa Int. или MasterCard, до 14 августа.





"AK&M" от 15.08.2018