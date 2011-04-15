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16/08/2018
09:27

Повтор! Инфляция в РФ за неделю, с 7 по 13 августа, была нулевой

Инфляция в РФ за неделю, с 7 по 13 августа 2018 года, была нулевой, с начала года составила 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

В предыдущие три недели Росстат также зарегистрировал нулевую инфляцию.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, свинина, куры, колбасы, сосиски, сардельки - на 0.3-0.4%. Одновременно сахар-песок подешевел на 0.6%, рыба мороженая, яйца куриные и крупа гречневая - на 0.2-0.3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.3%, при этом картофель и морковь стали дешевле на 4%, огурцы и помидоры - на 3.8% и 3.1% соответственно.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, на дизельное топливо практически не изменились.


"AK&M" от 15.08.2018
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