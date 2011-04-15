Рейтинговое агентство AK&M опубликовало Рейтинг бюджетной активности субъектов федерации в области цифровых технологий. Основой для расчётов стали отчёты об исполнении бюджетов за 2017 год, опубликованные Минфином РФ.



Рейтинг строится по показателю "Доля затрат на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в расходах бюджета". В исследовании используется информация из Консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.



Лидерами по цифровизации стали г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ненецкий автономный округ, Новосибирская область и Хабаровский край.



Санкт-Петербург направляет почти 2% (1.96%) бюджета на ИКТ. Среди исполнителей самых крупных заключенных государственных контрактов по ИКТ фигурируют ГУП "Автоматическая телефонная станция Смольного", ГУП "Санкт-петербургский информационно-аналитический центр", ПАО "Ростелеком".



Наиболее крупные контракты в Москве были заключены на обеспечение услуг связи и закупку оборудования. Среди победителей закупочных процедур стоимостью свыше 1 млрд руб. - ПАО "Ростелеком", АО "Ситроникс", АО "Открытые технологии 98", ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация", ПАО "МегаФон" и другие.



В среднем по Российской федерации на ИКТ тратится меньше одного процента региональных бюджетов - 0.825%.



С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте Агентства: http://akmrating.ru/ru/rankings/index/7





"AK&M" от 16.08.2018