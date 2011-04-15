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16/08/2018
15:05

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за первое полугодие увеличилась на 49.6% до 166.4 млрд руб.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за первое полугодие 2018 года увеличилась на 49.6% до 166.4 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выручка увеличилась на 24.4% и составила 1 трлн 137 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 49.8% до 368.2 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Рост операционного денежного потока компании, а также завершение основных инфраструктурных инвестиций на новых проектах в добыче обеспечили получение положительного свободного денежного потока за первое полугодие 2018 года в размере 47.5 млрд руб.

Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 6 месяцев 2018 года составила 44.9 млн тонн н.э., увеличившись на 2% к результату первого полугодия прошлого года. Рост обеспечен увеличением добычи на новых месторождениях - Новопортовском и Восточно-Мессояхском, а также изменением доли "Газпром нефти" в компании "Арктикгаз" с 46.6% до 50% в марте 2018 года.

Объём переработки нефти за первое полугодие увеличился на 9.8%: "Газпром нефть" восстановила уровень переработки после завершения программы плановых ремонтных работ на НПЗ в первом полугодии 2017 года. При этом объём производства светлых нефтепродуктов увеличился опережающими темпами за счёт повышения эффективности переработки. "Газпром нефть" также нарастила объёмы реализации нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта: этот показатель вырос на 6.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12.8 млн т. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил: "Газпром нефть" в полтора раза увеличила операционную прибыль по итогам первого полугодия, в очередной раз подтвердив лидирующие позиции в отрасли по темпам роста финансовых показателей. В условиях действия соглашения о сокращении добычи нефти компания сконцентрировалась на повышении операционной эффективности: в первом полугодии этого года, вопреки отраслевому тренду и инфляционным факторам, "Газпром нефть " на 8% сократила удельные затраты на добычу сырья на зрелых месторождениях по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы также обеспечили оптимальный уровень переработки в текущей рыночной конъюнктуре и увеличили объёмы реализации нефтепродуктов".

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

"AK&M" от 16.08.2018
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