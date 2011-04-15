"Интер РАО" не будет полностью выкупать свои акции у ФСК

"Интер РАО" не намерено покупать оставшийся пакет своих акций у Федеральной сетевой компании (входит в "Россети"), сообщил 15 августа директор по стратегическому развитию "Интер РАО" Алексей Маслов, пишет газета "Ведомости".



"Таких планов нет, мы их не обсуждаем. Нам комфортна текущая структура акционерного капитала и присутствие ФСК в ней", - сказал топ-менеджер.



В конце июня ФСК запустила сделку по продаже 10% "Интер РАО" за 34.93 млрд руб. 1 августа ФСК сообщила, что ее доля в "Интер РАО" сократилась до 9.24%. Ранее обе компании сообщали, что после завершения сделки она снизится до 8.57%. Когда сделка будет окончательно завершена, не уточнялось. Еще 4.915% собственных акций "Интер РАО" выкупило у группы "Русгидро" за 17.2 млрд руб. В результате сделок компания стала крупнейшим акционером с квазиказначейским пакетом акций в 29.42% . Еще 27.63% принадлежит "Роснефтегазу". 30.71% акций находится в свободном обращении.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.4168% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла на 24.4% до 38.3 млрд руб. с 30.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.3% до 460.7 млрд руб. с 413.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 23.5% до 59.4 млрд руб. с 48.1 млрд руб. Операционная прибыль составила 43.5 млрд руб. против 29.3 млрд руб. (+48.3%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 93.62% до 7.941 млрд руб. с 4.101 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 6.05% до 19.945 млрд руб. с 18.806 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.351 млрд руб. против убытка в 316.716 млн руб. годом ранее, прибыль до налогообложения выросла в 4.59 раза до 8.814 млрд руб. с 1.918 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"