Кабмин расширил ОЭЗ в Свердловской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской области увеличивается за счёт земельных участков, расположенных в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа Свердловской области. На новой площадке предполагается разместить предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.



Предпосылки для увеличения территории ОЭЗ – конкурентные экономико-географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов, соответствующие её специализации, выгодное расположение, делающее Свердловскую область одним из крупнейших транспортно-логистических узлов, развитая сеть автомобильных, железных дорог и воздушных путей, подчёркивает кабинет министров.



Новая площадка ОЭЗ имеет непосредственный выход на федеральную автомобильную дорогу М-5 "Урал" Москва – Челябинск (подъезд к Екатеринбургу), а также выход ещё на три федеральные автомобильные дороги: Казань – Пермь – Екатеринбург, Екатеринбург – Шадринск – Курган и Екатеринбург – Тюмень.



Через площадку проходят железнодорожные пути, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль. Кроме того, эта площадка расположена на территории имущественного комплекса аэропорта Уктус и в 5 км от международного аэропорта Кольцово.









"AK&M" от 16.08.2018