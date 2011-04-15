Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/08/2018
17:02

Территория ОЭЗ "Титановая долина" будет расширена

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской области. Документ подготовлен Минэкономразвития России, говорится в сообщении министерства.

Площадь ОЭЗ будет увеличена за счёт трёх земельных участков в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа Свердловской области.

На новой площадке предполагается разместить предприятия приоритетных отраслей промышленности: микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и производства комплектующих, производства медицинского оборудования. В данный момент 8 компаний подтвердили намерение стать резидентами ОЗЭ.

Объём запланированных инвестиций оценивается в 3.8 млрд руб. и превышает объём средств бюджета Свердловской области, необходимых для создания инфраструктуры на новой территории.

Новая площадка имеет непосредственный выход на федеральную автомобильную дорогу М-5 "Урал" Москва - Челябинск (подъезд к Екатеринбургу), а также выход ещё на три федеральные автомобильные дороги: Казань - Пермь - Екатеринбург, Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень. Через площадку проходят железнодорожные пути, в том числе Транссибирская магистраль. Кроме того, эта площадка расположена на территории имущественного комплекса аэропорта Уктус и в 5 км от международного аэропорта Кольцово.

В "Титановой долине" зарегистрировано 12 резидентов. С начала функционирования ОЭЗ объём осуществлённых компаниями инвестиций составил более 6 млрд руб. В бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн руб. налогов. По оценке Минэкономразвития России, показатель эффективности ОЭЗ составляет 100%.


"AK&M" от 16.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100