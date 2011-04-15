Территория ОЭЗ "Титановая долина" будет расширена

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской области. Документ подготовлен Минэкономразвития России, говорится в сообщении министерства.



Площадь ОЭЗ будет увеличена за счёт трёх земельных участков в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа Свердловской области.



На новой площадке предполагается разместить предприятия приоритетных отраслей промышленности: микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и производства комплектующих, производства медицинского оборудования. В данный момент 8 компаний подтвердили намерение стать резидентами ОЗЭ.



Объём запланированных инвестиций оценивается в 3.8 млрд руб. и превышает объём средств бюджета Свердловской области, необходимых для создания инфраструктуры на новой территории.



Новая площадка имеет непосредственный выход на федеральную автомобильную дорогу М-5 "Урал" Москва - Челябинск (подъезд к Екатеринбургу), а также выход ещё на три федеральные автомобильные дороги: Казань - Пермь - Екатеринбург, Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень. Через площадку проходят железнодорожные пути, в том числе Транссибирская магистраль. Кроме того, эта площадка расположена на территории имущественного комплекса аэропорта Уктус и в 5 км от международного аэропорта Кольцово.



В "Титановой долине" зарегистрировано 12 резидентов. С начала функционирования ОЭЗ объём осуществлённых компаниями инвестиций составил более 6 млрд руб. В бюджеты всех уровней резиденты уплатили более 193 млн руб. налогов. По оценке Минэкономразвития России, показатель эффективности ОЭЗ составляет 100%.





"AK&M" от 16.08.2018