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16/08/2018
17:04

Межгоссовету по геодезии и картографии требуется "перезагрузка", В.Абрамченко

Межгоссовету по геодезии и картографии требуется "перезагрузка". Об этом заявила заместитель министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко на XL сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли, которая состоялась 14-15 августа в Ташкенте, говорится в сообщении МЭР.

"Вызовы современного мира, глобальная цифровизация и стремительное развитие высоких технологий диктуют необходимость кардинальных изменений в различных сферах. В этих условиях "перезагрузка" требуется и Межгоссовету", - сказала замминистра.

В.Абрамченко отметила, что на пути повсеместного перехода к цифровой экономике новым вектором деятельности Межгоссовета может стать формирование единых подходов в работе служб стран-участников, распространение и внедрение лучших практик. "Совместная выработка стандартов деятельности обеспечит симметричное развитие и нормализацию служб, функционирующих в областях геодезии, картографии и кадастра", - подчеркнула она.


"AK&M" от 16.08.2018
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