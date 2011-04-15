Декларации по акцизам на алкоголь налоговики теперь будут проверять быстрее

ФНС России сократила срок камеральной налоговой проверки декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с трёх месяцев до двух. Об этом говорится в сообщении ФНС.



Новация стала доступна благодаря автоматизированному сопоставлению данных деклараций по акцизам с данными от Росалкогольрегулирования и коснется только добросовестных налогоплательщиков.



Применение риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок уменьшит издержки по привлечению банковских гарантий и затраты налогоплательщиков на соблюдение требований налогового законодательства. Кроме того, получить возмещение по акцизам теперь можно быстрее, что обеспечит более комфортные условия ведения бизнеса.



Соответствующее поручение направлено в территориальные органы ФНС России. Новый порядок действует в отношении деклараций по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, представленных после 1 августа 2018 года.





"AK&M" от 16.08.2018