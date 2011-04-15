Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/08/2018
17:08

Декларации по акцизам на алкоголь налоговики теперь будут проверять быстрее

ФНС России сократила срок камеральной налоговой проверки декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с трёх месяцев до двух. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Новация стала доступна благодаря автоматизированному сопоставлению данных деклараций по акцизам с данными от Росалкогольрегулирования и коснется только добросовестных налогоплательщиков.

Применение риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок уменьшит издержки по привлечению банковских гарантий и затраты налогоплательщиков на соблюдение требований налогового законодательства. Кроме того, получить возмещение по акцизам теперь можно быстрее, что обеспечит более комфортные условия ведения бизнеса.

Соответствующее поручение направлено в территориальные органы ФНС России. Новый порядок действует в отношении деклараций по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, представленных после 1 августа 2018 года.


"AK&M" от 16.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100