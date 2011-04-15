ФТС России предпринимает активные действия для увеличения пропускной способности МАПП Верхний Ларс

ФТС России совместно с другими государственными органами предпринимает активные действия для увеличения пропускной способности МАПП Верхний Ларс (Республика Северная Осетия - Алания) и осуществления беспрепятственного пропуска физических лиц, товаров и транспортных средств. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Итогом принятых мер, по данным на 16 августа 2018 года, стало снижение среднего времени ожидания в очереди до 2-3 часов.



Сезонный рост транспортного потока стал причиной возникновения очередей на границе. В июле 2018 года через МАПП Верхний Ларс ежесуточно проследовало в среднем 2 687 единиц легковых транспортных средств, 494 единицы грузовых, 60 единиц пассажирских транспортных средств и 11.537 тыс. физических лиц.



Данные показатели почти в 13 раз превысили пропускную способность МАПП по легковому автотранспорту, более чем в 2-3 раза по грузовому транспорту, автобусам и пропуску физических лиц (400 транспортных средств, из них 200 легковых, 170 грузовых и 30 пассажирских, и 3.936 тыс. физических лиц в сутки).



Для ускорения перемещения транспортных средств через государственную границу Российской Федерации и таможенную границу ЕАЭС на МАПП Верхний Ларс таможенными органами в настоящее время реализуется комплекс мероприятий: усилены дежурные смены таможенного поста (прикомандированы должностные лиц из иных подразделений таможенных органов); используются все четыре резервные полосы контроля для пропуска автотранспорта (всего задействовано 19 линий движения); в приоритетном порядке осуществляться пропуск легкового и пассажирского автотранспорта, а также осуществляется организация государственного контроля в отношении легковых автомобилей в реверсивном порядке (на противоположных по направлению линиях контроля);



В целях предотвращения несчастных случаев задействованы оперативные группы ГУ МЧС России по РСО-Алания, организовано дежурство скорой помощи и "Медицины катастроф", в круглосуточном режиме на территории дежурят бригады скорой помощи, оперативные группы МЧС. На 22-м и 24-м километрах Военно-Грузинской дороги работает кафе, имеется комната матери и ребенка, медицинский кабинет, душ и прочие удобства; на официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления в разделе "Ситуация на пунктах пропуска", ежедневно в 08:00 размещается информация об очередях перед пунктами пропуска региона, а также сведения о функционировании Военно-Грузинской автодороги.



ФТС России призывает выезжающих за рубеж заблаговременно учитывать сезонный рост нагрузки на пункт пропуска при планировании своих поездок.



"AK&M" от 16.08.2018