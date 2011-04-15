Цены на бензин за неделю, с 6 по 12 августа, снизились на 0.1% до 43.24 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марки АИ-92 подешевел на 0.1% до 41.39 руб. Бензин марок АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо не изменились в цене и стоят 44.54 руб., 49.82 руб. и 44.47 руб. соответственно.



За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него снизились в Калуге - на 1.8%, Йошкар-Оле - на 1%, Назрани - на 0.9% и Челябинске - на 0.5%.



Увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в Магадане - на 1.7%, Чите - на 0.3%, городах Ленинградской области - на 0.1%.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, в Санкт-Петербурге - остались на прежнем уровне.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.69 до 43.89 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 47.45 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.65 до 42.59 руб., марки АИ-95 - от 43.7 до 45.84 руб. за литр.







"AK&M" от 16.08.2018