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16/08/2018
17:55

Utair в сентябре вводит девять дополнительных ежедневных рейсов на самых популярных летних маршрутах из Москвы

Utair в сентябре вводит девять дополнительных ежедневных рейсов на самых популярных летних маршрутах из Москвы: в Анапу, Берлин, Владикавказ, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар и Уфу. Об этом говорится в сообщении компании.

На всех направлениях летают лайнеры Boeing 737-800.
С 1 сентября Utair начнет полеты из аэропорта "Внуково" в Нижневартовск и из Минеральных Вод в Волгоград. С августа авиакомпания запустила новые ежедневные рейсы из Москвы в Ухту, которые продолжатся и в осенне-зимнем расписании.

ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.

Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500. Всего в парке авиакомпании состоит более 60-ти самолётов, которые совершают рейсы по 150-ти направлениям, свыше 70 из которых - уникальные.

Пассажиропоток авиакомпании "ЮТэйр" в первом полугодии 2018 года вырос на 8% до 3.537 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В том числе рост пассажиропотока на внутренних рейсах составил 7.8%, на международных - 9.1%. Коэффициент занятости кресел в отчётном периоде увеличился на 6.2 п.п. до 77.7%.

Чистая прибыль группы "ЮТэйр" по МСФО в 2017 году сократилась в 2.24 раза до 2.429 млрд руб. с 5.45 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 0.53% до 75.799 млрд руб. с 75.4 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 27.04% до 7.582 млрд руб. с 5.968 млрд руб., убыток до налогообложения составил 3.072 млрд руб. против прибыли в 4.081 млрд руб. за 2016 год.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" по РСБУ в 2017 году сократилась в 11.02 раза до 101.085 млн руб. с 1.114 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 3.19% до 55.014 млрд руб. с 56.825 млрд руб., прибыль от продаж - в 5.9 раза до 168.633 млн руб. с 995.188 млн руб., убыток до налогообложения составил 644.226 млн руб. против прибыли в 1.442 млрд руб. за 2016 год.

Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" по РСБУ в I квартале 2018 года вырос на 7.13% до 2.913 млрд руб. с 2.719 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.93% до 10.641 млрд руб. с 9.68 млрд руб.

"AK&M" от 16.08.2018
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