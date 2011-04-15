Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/08/2018
18:01

Минприроды разработало законопроект о стимулировании вовлечения в промышленное освоение "трудноизвлекаемой" нефти

Минприроды России разработало поправки в закон "О недрах", предусматривающие возможность создания и эксплуатации полигонов разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов и ресурсов (ТРИЗ) углеводородного сырья, отнесенного к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, а также отложениям, содержащим сверхвязкую нефть. Об этом говорится в сообщении министерства.

Законопроект поддержан ведущими нефтегазовыми компаниями, согласован с заинтересованными ведомствами и внесен в Правительство РФ.

По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, принятый документ откроет новый этап в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Он отметил, что вовлечение в добычу только баженовских отложений обеспечит прирост 1 миллиарда извлекаемых запасов углеводородов.

Законопроектом предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами - создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ. Законопроектом предусматривается два режима создания и эксплуатации научно- технологических полигонов.

В первом случае компании смогут получить по итогам конкурса лицензии на участки недр нераспределенного фонда - для разработки новых или апробации существующих технологий геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, отнесенного к ТРИЗ. Основным критерием выявления победителя станет научно-технический уровень программ, предложения по составу участников работ на полигоне и по доступу иных заинтересованных лиц к результатам работ.

Во втором случае компании получают право пользования на участках распределенного фонда. Основной целью создания и эксплуатации научно-технологических полигонов в таком режиме является поиск новых или апробирование существующих технологий и дальнейшая добыча ТРИЗ с учетом их применения. Фактически, законопроектом предусматривается возможность выделения по заявке недропользователя из предоставленного ему участка самостоятельной лицензии на пользование недрами для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона и последующей добычи ТРИЗ.

Документ предусматривает необходимость утверждения проектной документации на создание и эксплуатацию научно-технологического полигона. Поиск новых и апробирование существующих технологий осуществляется с возможностью добычи ТРИЗ в объемах, определенных в проектной документации. При этом налогообложение таких объектов производится по налоговой ставке 0%, без уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами в период проведения работ.

Законопроектом предлагается установить срок лицензии для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона на нераспределенном фонде - до 15 лет с возможностью неоднократного продления на срок до 5 лет. Для полигонов на распределенном фонде недр в рамках совмещенной лицензии - до 7 лет с возможностью однократного продления сроком на 3 года.

"AK&M" от 16.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100