Минприроды разработало законопроект о стимулировании вовлечения в промышленное освоение "трудноизвлекаемой" нефти

Минприроды России разработало поправки в закон "О недрах", предусматривающие возможность создания и эксплуатации полигонов разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов и ресурсов (ТРИЗ) углеводородного сырья, отнесенного к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, а также отложениям, содержащим сверхвязкую нефть. Об этом говорится в сообщении министерства.



Законопроект поддержан ведущими нефтегазовыми компаниями, согласован с заинтересованными ведомствами и внесен в Правительство РФ.



По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, принятый документ откроет новый этап в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Он отметил, что вовлечение в добычу только баженовских отложений обеспечит прирост 1 миллиарда извлекаемых запасов углеводородов.



Законопроектом предлагается закрепить отдельный вид пользования недрами - создание научно-технологических полигонов, предполагающих возможность осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности и разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ. Законопроектом предусматривается два режима создания и эксплуатации научно- технологических полигонов.



В первом случае компании смогут получить по итогам конкурса лицензии на участки недр нераспределенного фонда - для разработки новых или апробации существующих технологий геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, отнесенного к ТРИЗ. Основным критерием выявления победителя станет научно-технический уровень программ, предложения по составу участников работ на полигоне и по доступу иных заинтересованных лиц к результатам работ.



Во втором случае компании получают право пользования на участках распределенного фонда. Основной целью создания и эксплуатации научно-технологических полигонов в таком режиме является поиск новых или апробирование существующих технологий и дальнейшая добыча ТРИЗ с учетом их применения. Фактически, законопроектом предусматривается возможность выделения по заявке недропользователя из предоставленного ему участка самостоятельной лицензии на пользование недрами для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона и последующей добычи ТРИЗ.



Документ предусматривает необходимость утверждения проектной документации на создание и эксплуатацию научно-технологического полигона. Поиск новых и апробирование существующих технологий осуществляется с возможностью добычи ТРИЗ в объемах, определенных в проектной документации. При этом налогообложение таких объектов производится по налоговой ставке 0%, без уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами в период проведения работ.



Законопроектом предлагается установить срок лицензии для целей создания и эксплуатации научно-технологического полигона на нераспределенном фонде - до 15 лет с возможностью неоднократного продления на срок до 5 лет. Для полигонов на распределенном фонде недр в рамках совмещенной лицензии - до 7 лет с возможностью однократного продления сроком на 3 года.



"AK&M" от 16.08.2018