ООО "Газпром нефтехим Салават" и китайская компания Danson подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении компании.



"Газпром нефтехим Салават" рассматривает возможность производства суперабсорбирующих полимеров (САП) на основе акриловой кислоты, в том числе для использования в продукции личной гигиены.



С прошлого года компания вела переговоры с собственником технологии (САП) - китайской корпорацией Yixing Danson Science & Technology Co.,Ltd. Стороны пришли к определенному соглашению и в результате подписали меморандум о взаимопонимании.



В документе, в частности, зафиксирована заинтересованность сторон в реализации проекта по строительству производства суперабсорбирующих полимеров ООО "Акрил-Салават".



В дальнейшем соглашения с Danson, в соответствии с которым китайская компания предоставит "Газпром нефтехим Салават" лицензию на технологию САП и ряд услуг по проектированию.



ООО "Газпром нефтехим Салават" входит в Группу "Газпром" и является одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья. В числе производимой продукции - бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид и другие.



Сырая акриловая кислота производится из пропилена. Затем она перерабатывается в ледяную акриловую кислоту и, после взаимодействия с бутиловым спиртом, в бутилакрилат.





"AK&M" от 16.08.2018