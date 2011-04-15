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16/08/2018
18:39

Солнцевский и Чертановский районные суды получат новые здания

Новые здания районных судов возведут в районах Солнцево и Чертаново Северное, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по территориям на улице Волынская, владение 8Б на западе Москвы и на Варшавском шоссе, владение 125 в Южном округе.

"Это позволит использовать участки под строительство административных зданий Солнцевского и Чертановского районных судов", - сказал К.Тимофеев.

В районе Солнцево на участке 0.54 га появится административный корпус площадью более 16.3 тыс. кв. м, а в районе Чертаново Северноена участке 0.86 га могут возвести здание площадью почти 20 тыс. "квадратов".

"На обоих участках расположены нежилые строения, которые планируется снести", - пояснил К.Тимофеев.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Ее основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия.

Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.


"AK&M" от 16.08.2018
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