Институт Генплана начал разработку проекта линии метро до Троицка

Началась разработка проекта новой радиальной линии метро Коммунарская от станции "Столбово" до поселения Десеновское и города Троицк, сообщила начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Ольга Панкина, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Мы прорабатываем несколько вариантов трассировки Коммунарской ветки, учитывая при этом существующую застройку, наличие зелёных насаждений, особенности рельефа и планы по развитию улично-дорожной сети", - сказала О.Панкина.



Она отметила, что приоритетным показателем станет численность граждан, проживающих и работающих в зоне будущей линии метро.



"Наша задача состоит в том, чтобы в пределах пешей доступности от станций было как можно больше людей", - пояснил разработчик проекта.



По данным Института Генплана, открытие новой радиальной линии от "Улицы Новаторов" Большого кольца метро до Троицка облегчит доступ к общественному транспорту для 400-450 тыс. москвичей.



Ранее Институт Генплана разработал проект участка линии метро от "Улицы Новаторов" до "Столбово". На нем появится семь станций: "Улица Новаторов", "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".



По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сооружение этого участка планируется начать в 2018 году, а завершить в 2023-м.



Строительство линии метро от "Столбово" до Троицка начнётся после 2023 года. На этом участке длиной порядка 14.3 км расположится шесть станций.





"AK&M" от 16.08.2018