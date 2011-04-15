В районе Царицыно отменено строительство аквапарка

Власти столицы отменили строительство аквапарка на юге города, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Градостроительно-земельная комиссия приняла решение прекратить реализацию инвестиционного проекта на Кавказском бульваре, в зоне общественного центра "Царицыно", - сказал К.Тимофеев.



По его словам, площадь аквапарка должна была составить 43.2 тыс. кв. м.



"Строительство отменено, договор с застройщиком ООО "Медекс-Траст" расторгнут. Свободный от застройки участок планируется благоустроить и озеленить", - отметил К.Тимофеев.



Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Её основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия.



Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.







"AK&M" от 16.08.2018