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16/08/2018
18:44

В районе Царицыно отменено строительство аквапарка

Власти столицы отменили строительство аквапарка на юге города, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Градостроительно-земельная комиссия приняла решение прекратить реализацию инвестиционного проекта на Кавказском бульваре, в зоне общественного центра "Царицыно", - сказал К.Тимофеев.

По его словам, площадь аквапарка должна была составить 43.2 тыс. кв. м.

"Строительство отменено, договор с застройщиком ООО "Медекс-Траст" расторгнут. Свободный от застройки участок планируется благоустроить и озеленить", - отметил К.Тимофеев.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Её основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия.

Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



"AK&M" от 16.08.2018
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