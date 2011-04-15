Навигацию в метро и на МЦК обновят к запуску нового участка жёлтой ветки

Более 31 тыс. схем, указателей, маршрутно-путевых полос и других элементов в вестибюлях, на платформах станций метро и в подвижном составе будет обновлено к открытию нового участка Калининско-Солнцевской линии метро, говорится в материалах Стройкомплекса.



На схемах и указателях появятся новые станции жёлтой ветки, а обновленные маршрутно-путёвые полосы помогут пассажирам быстро сориентироваться в метро, чтобы совершить удобную пересадку.



Приближающееся открытие семи станций метро предполагает большую сопутствующую работу, в том числе по обновлению навигации. Так, только в подвижном составе метро и Московского центрального кольца (МЦК) предстоит заменить более 27 тыс. схем, пояснили в пресс-службе Московского метрополитена.



Напомним, участок Калининско-Солнцевской линии на западе столицы включает семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".



Длина линии составляет 15.3 км. Одновременный запуск в Москве сразу семи станций столичной подземки происходит впервые за последние 20 лет.



Ранее М.Хуснуллин заявил, что новый участок жёлтой ветки разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе на 15-20%.



Его открытие улучшит транспортную доступность районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский и Внуковское. Половина местных жителей получит метро в шаговой доступности.



"Также увеличится провозная способность всех линий столичной подземки в западном секторе Москвы на 55 тыс. человек в час в каждом направлении", - подчеркнул глава Стройкомплекса.





"AK&M" от 16.08.2018