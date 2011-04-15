Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 августа 2018 года



ПОЛИЦИЯ СОКРАТИЛА ДОЛЬЩИКОВ

В ЗАКОНЧЕННОМ ДЕЛЕ О ХИЩЕНИЯХ В ЖК "ЦАРИЦЫНО" ВМЕСТО 6 ТЫС. ОКАЗАЛОСЬ 29 ПОТЕРПЕВШИХ





Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции завершили расследование первого уголовного дела в отношении бывшего главы группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича. Бизнесмену и семи его предполагаемым подельникам вменяется особо крупное мошенничество с деньгами дольщиков недостроенного ЖК "Царицыно". Изначально речь шла примерно о 6 тыс. пострадавших, с которых было собрано и в последующем выведено за рубеж около 60 млрд руб. Однако пока господина Пинкевича и его подчиненных хотят судить за хищение лишь около 150 млн руб. у 29 дольщиков.





ОБИДЧИК ФЕДОРА СМОЛОВА ЖДЕТ СУДА

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО ЭКС-ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ, ОБВИНЯЕМОГО В МОШЕННИЧЕСТВЕ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Ильдара Самиева. Бывшему парламентарию инкриминированы два эпизода мошенничества, жертвой одного из которых стал футболист сборной России Федор Смолов. Своей вины господин Самиев не признал, хотя и возместил ущерб всем пострадавшим.





МИКРОЗАЙМЫ ПОДХВАТИЛИ АНТИВИРУС

DR.WEB ОГРАНИЧИВАЕТ ДОСТУП К САЙТАМ МФО



Микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с новой проблемой: антивирус Dr.Web массово заносит их сайты в список нежелательных для посещения. Финансисты указывают, что их клиенты лишены доступа к положенной по закону информации, и говорят о недобросовестной конкуренции. Какую выгоду от этого может получать Dr.Web неясно, в самой компании свою позицию не поясняют. В ФАС готовы вмешаться в ситуацию, если получат обращение, но юристы считают действия Dr.Web легитимными.





ВИНО ТЕЧЕТ ЗА КУРСОМ

ЦЕНЫ НА ИМПОРТНЫЙ АЛКОГОЛЬ СНОВА РАСТУТ



Очередной виток ослабления рубля заставил некоторых импортеров вина вновь корректировать цены - в августе рост может достигнуть 9%. В прошлом году на фоне стабилизации курса участники рынка, напротив, понижали стоимость продукции. Среди причин текущего повышения также плохой урожай винограда в Европе и расходы на ведение помарочного учета продукции в ЕГАИС.





HYUNDAI ПРОСИТ СНИЗИТЬ ТРАТЫ НА НАУКУ

КОНЦЕРН НЕ ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ НА УСЛОВИЯХ МИНПРОМТОРГА



"Ъ" стали известны параметры проекта специнвестконтракта (СПИК) корейской Hyundai с Минпромторгом РФ и правительством Петербурга. Автоконцерн готов инвестировать 27,3 млрд руб. в новые мощности, а также локализовать производство двигателей и коробок передач. Но Hyundai еще спорит с Минпромторгом по ряду условий, в том числе по объему инвестиций в НИОКР, и компания обратилась по этому вопросу к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Источники "Ъ" на рынке полагают, что вмешательство вице-премьера - единственная возможность для Hyundai подписать СПИК.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 17.08.2018