Повтор! Средний размер выданного автокредита в первом полугодии вырос на 10% до 712.8 тыс. руб.

Средний размер выданного автокредита в первом полугодии вырос на 10% до 712.8 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1013.8 тыс. руб.), Московской области (861.8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (837.7 тыс. руб.), а также в Краснодарском крае (805 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (796.2 тыс. руб.) краях.



В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (565 тыс. руб.) и Удмуртской (565.3 тыс. руб.) республиках, Республике Татарстан (576.8 тыс. руб.), а также в Кировской (581.3 тыс. руб.) и Оренбургской (581.3 тыс. руб.) областях.







"AK&M" от 16.08.2018