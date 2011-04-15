Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского вексельного банка. По величине активов на 1 августа 2018 года кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В результате систематического проведения АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО) операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО) меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.



В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



АО "Московский вексельный банк" создано в 1994 году, лицензия Банка России N 2697, с 2005 года входит в систему обязательного страхования вкладов за N 810. Располагая небольшой сетью отделений, банк предлагает частным и корпоративным клиентам широкий спектр услуг. Основной бизнес банка развивает в Пензенской области. Акционерами банка являются частные лица, в числе которых Сергей Ивахно (35.2%), Валерий Чирков (29.2%), Александр Краснянский (19.9%), Лариса и Иван Самаровы (в сумме 15%).



"AK&M" от 17.08.2018