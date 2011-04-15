Дайджест газеты "Ведомости" от 17 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 августа 2018 года.





НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС



Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными. Цифровая экономика предлагает позволить компаниям передавать их без ведома владельцев.



Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон "О персональных данных". (Сейчас закон такое запрещает.) Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.



Поправки написали представители бизнеса, а фонд "Сколково" (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению - рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики.





ПОМОЩНИК И ЕГО ПРОТИВНИКИ



Белоусов позвал на встречу руководителей компаний, у которых хочет изъять 500 млрд рублей. Свою идею помощник президента объяснял необходимостью выравнять налоговую нагрузку.



Помощник президента Андрей Белоусов лично встретится с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых в письме Владимиру Путину он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Встреча назначена на 24 августа



Заключение на предложения Белоусова сформирует Минфин 17 августа : министерство против очередного увеличения налоговой нагрузки. На риски указывал и бизнес.





УРОКИ ДЕФОЛТА 1998 г.



Сергей Дубинин, председатель ЦБ в 1995-1998 гг., уверяет - чтобы не допустить катастрофы по госдолгу было сделано все, что можно.



Финансовый и экономический кризис 20-летней давности, как кажется, окончательно ушел в прошлое. Слишком много всего хорошего и плохого, сложного и нуждающегося в осмыслении с тех пор накопилось в опыте российской экономической жизни. И все же обсуждение уроков кризиса 1998 г. имеет смысл, так как дистанция во времени позволяет говорить не об отдельном событии, а о тенденциях развития.



К сожалению, уроки истории очень дорого обходятся населению нашей страны. Так разворачивалась спираль кризиса и в тот момент. В российском бюджете не оказалось средств для оказания социальной помощи потерявшим свои деньги людям. Девальвация рубля и скачок инфляции еще более снизили жизненный уровень населения России.



В 1997-1998 гг. в финансовый кризис экономика России не свалилась стремительно и внезапно, а вползала шаг за шагом в ходе мучительной трансформации, превращения советской плановой экономики в современную рыночную. 1998 год стал символическим рубежом в этом процессе трансформации.





"ПАРК ГОРЬКОГО КАК БЫЛ МОДНЫМ МЕСТОМ, ТАК И ОСТАЕТСЯ"



Марина Люльчук объясняет, почему вместо руководства всеми московскими парками стала директором одного только Парка Горького.



В минувшее воскресенье исполнилось 90 лет, как в Москве открылся парк культуры и отдыха, будущий ЦПКиО им. Горького. Позже на территории установили аттракционы, оформили Пушкинскую набережную, открыли Зеленый театр, построили главный вход и т. д. В 1990-е большая часть архитектурного и скульптурного наследия парка приходит в упадок, а сам парк становится местом отнюдь не культурного отдыха, самым расхожим примером которого стало празднование Дня ВДВ.



Современная история парка начинается в апреле 2011 г. Тогдашний директор парка Сергей Капков превращает его в одно из первых "европейских" мест в городе - с современным ландшафтным дизайном, WiFi, цивилизованными кафе. Общая стоимость благоустройства первоначально оценивалась в $1 млрд, но могла достигнуть и $2 млрд, писали российские СМИ.





КАК СПАСТИ НАКОПЛЕНИЯ



В России, говорят, каждые 10 лет случаются финансовые кризисы: 1998, 2008. В этом году катастрофы пока не произошло, но, по словам экспертов, настало время подумать о защите сбережений и активов.



2018 год уже изрядно потрепал нервы инвесторам регулярными встрясками на финансовом рынке.



Год начался с масштабной коррекции американского рынка акций. В апреле санкции минфина США в отношении ряда российских граждан и компаний обвалили рубль на 15%, несмотря на дорогую нефть. Не добавили стабильности и торговые войны США с Китаем, Европой и Турцией: они привели, в частности, к обвалам курсов юаня и лиры к доллару до многолетних минимумов и отразились на фондовых рынках. А в августе известие о планах США ввести новые санкции против России в связи с делом Скрипалей и публикация законопроекта о санкциях, предусматривающего запрет на операции американских инвесторов с новым российским госдолгом и на сделки российских госбанков с имуществом в США, привели к очередной распродаже рубля.





СОЛНЦЕ ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ-ПОД САНКЦИЙ



Вексельберг и Чубайс выводят солнечную энергетику из-под санкций. Крупнейшим владельцем "Хевел" стала "Роснано", но "Ренова" сохранила контроль над компанией.



Beluna Investments Ltd, входящая в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, 15 августа снизила долю в энергокомпании "Хевел" с 51 до 46%, следует из данных "СПАРК-Интерфакса".



Крупнейшим участником компании с долей 49% стала "Роснано".

"Ренова" и "Роснано" создали "Хевел" в 2009 г. для развития солнечной энергетики. В группу входит завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике. По данным компании, она управляет проектами на 907,5 МВт, она планировала строить гибридные солнечно-дизельные электростанции на Дальнем Востоке общей мощностью 40 МВт.





КОЛБАСА ВЫСОКО СЕБЯ ЦЕНИТ



Производители колбас и полуфабрикатов попросили правительство о помощи. Они терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья и хотят добиться повышения цен в рознице.



Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети - чтобы они поскорей рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и проч. - "Ведомости") и согласились с ними. Просят мясники и отрегулировать ценообразование мясного сырья - путем, как они пишут, восстановления конкурентной среды.



"Ведомости" ознакомились с текстом письма

Свинина подорожала на 30% с начала года, курятина - на 35%, отечественная говядина - на 10%, импортная - на 25%, по данным НСМ. Причиной союз называет ограничения импорта. Похожая история с курицей.





VISA УЧИТ БАНКИ БЕСКОНТАКТНОМУ БОЮ



Visa ужесточит требования к банкоматам в России. Они должны будут принимать бесконтактные карты.



Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 г. Это требование платежная система установила специально для России.



Сегодня четыре из 10 операций в магазинах в России - бесконтактные. В мире сейчас бесконтактных примерно две из 10 операций.



Требования принимать бесконтактную оплату в магазинах в 2014 г. ввела Mastercard. Использование NFС снижает риск забыть карту в картоприемнике и увеличивает скорость операций.



Банкомат без NFC не обязательно менять.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.08.2018