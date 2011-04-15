ЦБ начал процедуру реорганизации Совкомбанка

Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации сообщил о начале процедуры реорганизации ПАО "Совкомбанк" в форме присоединения к нему АКБ "РосЕвроБанк" (АО) и ООО "Современный Коммерческий Инновационный Банк". Об этом говорится в сообщении Центробанка.



Реорганизация начата в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности".



Напомним, Совкомбанк 2 августа увеличил свою долю в АКБ "РосЕвроБанк" до 100% с 83.34%.



Как сообщалось ранее, весной текущего года основатели и основные владельцы РосЕвроБанка Андрей Суздальцев, Сергей Гришин, а также Илья Бродский, приняли решение конвертировать часть своих акций в капитал Совкомбанка на следующем этапе объединения банков во второй половине 2018 года. РосЕвроБанк планировалось консолидировать в отчётности Совкомбанка по МСФО за I полугодие 2018 года.



Рейтинговые агентства S&P и АКРА 13 марта 2018 года подтвердили кредитные рейтинги Совкомбанка и РосЕвроБанка на текущем уровне, а агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг банков и повысило по ним прогноз до "позитивного". Агентство Moody's также подтвердило рейтинг Совкомбанка на текущем уровне.



По мнению аналитиков, капитал объединённого банка составит 100 млрд руб., активы - 1 трлн руб. Уже в 2018 году он может стать третьим крупнейшим частным банком страны. У него будут отделения в большинстве населённых пунктов России, 200 тыс. корпоративных и более 3 млн клиентов-физических лиц; банк обеспечит доступ к государственным закупкам 400 тысячам малых и средних предприятий.



ПАО "Совкомбанк" (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.



АО АКБ "РосЕвроБанк" (ИНН 7701219266) - универсальный коммерческий банк, основан в 1994 году. Банк обслуживает корпоративных и частных клиентов, занимается кредитованием малого и среднего бизнеса, активно развивает международное направление бизнеса и брокерские услуги. Чистая прибыль РосЕвроБанка по РСБУ по итогам 2017 года составила 5.1 млрд руб.



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